Українські АЕС за добу виробили 220,02 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 220,02 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"16 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 119-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 33-а доба середнього планового ремонту.
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- 15 квітня 2020 року о 18:10 відповідно до узгодженої заявки енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.
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- 16 квітня 2020 року о 2:48 відповідно до узгодженої заявки енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 400 МВт, РАЕС – 2 330 МВт, ЮУАЕС – 1 440 МВт, ХАЕС – 1 800 МВт.
"Минулої доби, 15 квітня, станціями вироблено 220,02 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,64 млн кВт-г електроенергії", - додали в НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, 14 квітня АЕС вироблено 219,44 млн кВт-г електроенергії.