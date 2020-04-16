Украинские АЭС за сутки произвели 220,02 млн кВт-ч электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 220,02 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"16 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 119-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 33-е сутки среднего планового ремонта.
-
- 15 апреля 2020 года в 18:10 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
-
- 16 апреля 2020 года в 2:48 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 400 МВт, РАЭС - 2330 МВт, ЮУАЭС - 1 440 МВт, ХАЭС - 1 800 МВт.
"За прошедшие сутки, 15 апреля, станциями выработано 220,02млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,64 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 14 апреля АЭС выработано 219,44 млн кВт-ч электроэнергии.