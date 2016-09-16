Українські АЕС за добу виробили 197,28 млн кВт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Минулої доби, 15 вересня, станціями вироблено 197,28 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 16 вересня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 1 Запорізької АЕС 273-я доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 215-а доба середнього планового ремонту.
Окрім того, на енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 50-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Рівненської АЕС 30-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 2 620 МВт, РАЕС — 1 580 МВт, ЮУАЕС — 2 000 МВт, ХАЕС — 1 970 МВт.