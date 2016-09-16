Украинские АЭС за сутки выработали 197,28 млн кВт-ч электроэнергии

Сегодня, 16 сентября на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.



На энергоблоке № 1 Запорожской АЭС 273-и сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 215-е сутки среднего планового ремонта.



Кроме того, на энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 50-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Ровенской АЭС 30-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 2 620 МВт, РАЭС — 1 580 МВт, ЮУАЭС — 2 000 МВт, ХАЭС — 1 970 МВт.