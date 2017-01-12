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“Українське радіо” мовитиме на всій окупованій території Донбасу - Нацрада

“Українське радіо” мовитиме на всій окупованій території Донбасу - Нацрада

Київ • УНН

 • 9042 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Національна радіокомпанія України охопить своїм мовленням на середніх хвилях усі окуповані території Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.

У прес-службі зазначили, що сьогодні Нацрада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО з використанням радіочастоти 837 кГц у м. Часів Яр Донецької області Національній телекомпанії України. Тут розповсюджуватимуться передачі першої програми “Українського радіо”.

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, теоретичні розрахунки показують, що при потужності 50 кВт у денний час мовленням Українського радіо будуть охоплені підконтрольні території — Костянтинівка, Краматорськ, Димитрів, Артемівськ, Лисичанськ, і більша частина окупованих територій, у тому числі міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торець, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, Брянка, Алчевськ.

“У нічний час покриття сигналом буде значно кращим — він охопить усі окуповані райони Донецької і Луганської областей”, — цитує С.Костинського прес-служба Нацради.

Він також розповів, що ведуться роботи Концерном РРТ щодо зміни конструкції антени, яка передаватиме сигнал, вирішується питання із передавачем. За приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці.

Таким чином, наголосили у Нацраді, мешканці підконтрольних та окупованих територій зможуть слухати інформаційні програми “Українського радіо”, а також передачі, створені спільно з “Голосом Донбасу”, “Радіо Свобода”, які адаптовані для мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Українські Національні Новини

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