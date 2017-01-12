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"Украинское радио" будет вещать на всей оккупированной территории Донбасса - Нацсовет

"Украинское радио" будет вещать на всей оккупированной территории Донбасса - Нацсовет

Киев • УНН

 • 9037 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Национальная радиокомпания Украины охватит своим вещанием на средних волнах все оккупированные территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

В пресс-службе отметили, что сегодня Нацсовет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 837 кГц в г. Часов Яр Донецкой области Национальной телекомпании Украины. Здесь будут транслироваться передачи первой программы "Украинского радио".

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, теоретические расчеты показывают, что при мощности 50 кВт в дневное время вещанием Украинского радио будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск.

"В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучше - оно охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - цитирует С.Костинского пресс-служба Нацсовета.

Он также рассказал, что ведутся работы Концерном РРТ относительно изменения конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет через три месяца.

Таким образом, отметили в Нацсовете, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы "Украинского радио", а также передачи, созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода", которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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