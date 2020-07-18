Українське дербі: захисник збірної віддав результативний пас у зустрічі бельгійських клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У рамках підготовки до нового сезону бельгійський “Брюгге” захисника збірної України Едуарда Соболя зустрічався з бельгійським “Гентом” гравців “жовто-блакитної” національної команди Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
Соболь та Пластун з’явилися у стартових складах своїх клубів. Едуард дограв до 60-ї хвилини й відзначився гольовою передачею, а Ігор провів на полі 77 хвилин. Безус та Яремчук у зустрічі, яка закінчилася перемогою їхньої команди з рахунком 3:2, участі не брали.
Свій наступний контрольний поєдинок “Брюгге” проведе 22 липня проти новоспеченого представника Першого дивізіону В Бельгії “Дейнезе”. “Гент” запланував зіграти 21 липня із французьким “Лансом”.
Як писав УНН, Соболь у складі “Брюгге” став чемпіоном Бельгії.