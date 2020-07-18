Украинское дерби: защитник сборной отдал результативный пас во встрече бельгийских клубов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103298 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112709 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117598 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151555 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116991 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142270 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104428 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102859 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105121 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102303 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинское дерби: защитник сборной отдал результативный пас во встрече бельгийских клубов

Украинское дерби: защитник сборной отдал результативный пас во встрече бельгийских клубов

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 • 11800 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. В рамках подготовки к новому сезону бельгийский “Брюгге” защитника сборной Украины Эдуарда Соболя встречался с бельгийским “Гентом” игроков “желто-голубой” национальной команды Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Соболь и Пластун появились в стартовых составах своих клубов. Эдуард доиграл до 60-й минуты и отметился голевой передачей, а Игорь провел на поле 77 минут. Безус и Яремчук во встрече, которая закончилась победой их команды со счетом 3:2, не участвовали.

Свой следующий контрольный поединок “Брюгге” проведет 22 июля против новоиспеченного представителя Первого дивизиона В Бельгии “Дейнеге”. “Гент” запланировал сыграть 21 июля с французским “Лансом”.

Как писал УНН, Соболь в составе “Брюгге” стал чемпионом Бельгии.

Украинские Национальные Новости

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