Украинское дерби: защитник сборной отдал результативный пас во встрече бельгийских клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В рамках подготовки к новому сезону бельгийский “Брюгге” защитника сборной Украины Эдуарда Соболя встречался с бельгийским “Гентом” игроков “желто-голубой” национальной команды Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Соболь и Пластун появились в стартовых составах своих клубов. Эдуард доиграл до 60-й минуты и отметился голевой передачей, а Игорь провел на поле 77 минут. Безус и Яремчук во встрече, которая закончилась победой их команды со счетом 3:2, не участвовали.
Свой следующий контрольный поединок “Брюгге” проведет 22 июля против новоиспеченного представителя Первого дивизиона В Бельгии “Дейнеге”. “Гент” запланировал сыграть 21 июля с французским “Лансом”.
Как писал УНН, Соболь в составе “Брюгге” стал чемпионом Бельгии.