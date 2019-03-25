Українська збірна здобула Кубок націй зі спортивного покеру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національна збірна України зі спортивного покеру виявилася володарем Кубку націй – "IFMP Nations Cup 2019", розіграш якого відбувся цими вихідними в місті Дублін, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
До фінальної частини Кубка з 60 країн-учасниць вишли всього вісім збірних команд, серед них й Україна. Тож, за головний приз турніру наші співвітчизники боролися з командами Німеччини, Ірландії, Тайпею, Індії, Данії, Перу та "Digital Team".
У підсумку перемогу здобула "синьо-жовта" збірна у складі: Ольги Єрмольчевої, Андрія Любовецької, Володимира Дрокіна, Тимура Азізова, Андрія Момота, Михайла Кедровського та Романа Головко. Окрім того, найкращим гравцем турніру було названо Ольгу Єрмольчеву, яка набрала найбільшу кількість очок серед усіх учасників Кубку.
Нагадаємо, що українця було названо кращим гравцем місяця світу в покер.