Украинская сборная завоевала Кубок наций по спортивному покеру

В финальную часть Кубка из 60 стран-участниц вышли всего восемь сборных команд, среди них и Украина. Поэтому, за главный приз турнира наши соотечественники боролись с командами Германии, Ирландии, Тайпея, Индии, Дании, Перу и "Digital Team".



В итоге победу одержала "сине-желтая" сборная в составе Ольги Ермольчевои, Андрея Любовецького, Владимира Дрокина, Тимура Азизова, Андрея Момота, Михаила Кедровского и Романа Головко. Кроме того, лучшим игроком турнира было названо Ольгу Ермольчеву, которая набрала наибольшее количество очков среди всех участников Кубка.



Напомним, что украинца было назван лучшим игроком месяца мира в покер.