Украинская сборная завоевала Кубок наций по спортивному покеру
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальная сборная Украины по спортивному покеру оказалась обладателем Кубка наций - "IFMP Nations Cup 2019", розыгрыш которого состоялся в эти выходные в городе Дублин, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
В финальную часть Кубка из 60 стран-участниц вышли всего восемь сборных команд, среди них и Украина. Поэтому, за главный приз турнира наши соотечественники боролись с командами Германии, Ирландии, Тайпея, Индии, Дании, Перу и "Digital Team".
В итоге победу одержала "сине-желтая" сборная в составе Ольги Ермольчевои, Андрея Любовецького, Владимира Дрокина, Тимура Азизова, Андрея Момота, Михаила Кедровского и Романа Головко. Кроме того, лучшим игроком турнира было названо Ольгу Ермольчеву, которая набрала наибольшее количество очков среди всех участников Кубка.
Напомним, что украинца было назван лучшим игроком месяца мира в покер.