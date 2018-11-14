Українська збірна завоювала ряд медалей на етапі КС з фехтування на візках
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національна паралімпійська збірна команда України із фехтування на візках повернулась з 9 високими нагородами з першого відбіркового етапу Кубку світу до Паралімпійських ігор у Токіо-2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт НКСІУ.
15 спортсменів з України змагались з представниками 26 країн світу за найвищі нагороди цього міжнародного турніру, який проходив у Тбілісі.
Чемпіоном стала Наталя Морквич (жіноча шабля категорії А). Віце-чемпіонкою у цій же дисципліні стала Бреус Євгенія, яка також виборола ще одне “срібло” у жіночій шпазі категорії А. А у доробку Наталі ще й бронзова медаль у жіночій рапірі категорія А.
Також “срібло” виборов Дацко Антон у чоловічій рапірі категорії В. Бронзові нагороди у нелегкій боротьбі здобули: Демчук Андрій (чоловіча шабля категорії А), а також Позняк Тетяна та Дьолог Надія у жіночій шаблі категорії В і Науменко Олег (чоловіча шпага категорії В).
Як повідомляв УНН, високу кількість нагород здобули українські паралімпійці на ЧЄ з фехтування.