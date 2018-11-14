Украинская сборная завоевала ряд медалей на этапе КМ по фехтованию на колясках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по фехтованию на колясках вернулась с 9 высокими наградами с первого отборочного этапа Кубка мира к Паралимпийским играм в Токио 2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт НКСИУ.
15 спортсменов из Украины соревновались с представителями 26 стран мира за самые высокие награды этого международного турнира, который проходил в Тбилиси.
Чемпионом стала Наталья Морквич (женская сабля категории А). Вице-чемпионкой в этой же дисциплине стала Бреус Евгения, которая также завоевала еще одно “серебро” в женской шпаге категории А. А в активе Натальи еще и бронзовая медаль в женской рапире категория А.
Также “серебро” завоевал Дацко Антон в мужской рапире категории В. Бронзовые награды в нелегкой борьбе получили: Демчук Андрей (мужская сабля категории А), а также Позняк Татьяна и Дьолог Надежда в женской сабле категории В и Науменко Олег (мужская шпага категории В).
Как сообщал УНН, высокое количество наград получили украинские паралимпийцы на ЧЕ по фехтованию.