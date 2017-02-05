Українська збірна з біатлону виборола "бронзу" на Універсіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Українська збірна команда з біатлону здобула бронзову нагороду у змішаній естафеті на Універсіаді в Алмати. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
"Українська збірна команда з біатлону у складі: Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Максим Івко та Артем Тищенко здобули бронзову нагороду у змішаній естафеті на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська біатлоністка Надія Бєлкіна здобула золоту нагороду на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати.
Як повідомляв УНН, українці Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули золоту медаль зимової Універсіади-2017 у спортивних танцях на льоду.