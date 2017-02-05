Украинская сборная по биатлону завоевала "бронзу" на Универсиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинская сборная команда по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
"Украинская сборная команда по биатлону в составе: Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы", - говорится в сообщении.
Напомним, украинская биатлонистка Надежда Белкина получила золотую награду на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.
Как сообщал УНН, украинцы Александра Назарова и Максим Никитин завоевали золотую медаль зимней Универсиады-2017 в спортивных танцах на льду.