Українська збірна на Європейських університетських іграх здобула 62 медалі

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Україну представили 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту.

За результатами змагань українська студентська збірна виборола 62 медалі: 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових.

Загалом наша країна посіла 2 місце за загальною кількістю медалей і 3 – за кількістю золотих.

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"Це надзвичайно високий результат! Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами – переможцями, призерами та учасниками Європейських університетських ігор. Щиро вітаю наших студентів, студенток, тренерів, ректорів і всіх причетних із успішним виступом на європейських змаганнях. Дякую всім, хто забезпечував підготовку та участь у Європейських університетських іграх. Упевнений, що ми гідно представимо наші університети та Україну на наступних міжнародних студентських змаганнях", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо

Завершився чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд у Португалії. Срібним призером світової першості стала збірна України.