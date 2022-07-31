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Українська збірна на Європейських університетських іграх здобула 62 медалі

Українська збірна на Європейських університетських іграх здобула 62 медалі

Київ • УНН

 • 118902 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. На Європейських університетських іграх українська студентська команда здобула 62 медалі та посіла 2 місце за кількістю медалей, а також 3 – за кількістю золотих медалей. Про це написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, привітавши переможців та призерів Європейських університетських ігор, передає УНН.

Деталі

Україну представили 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту.

За результатами змагань українська студентська збірна виборола 62 медалі: 19 золотих, 25 срібних і 18 бронзових.

Загалом наша країна посіла 2 місце за загальною кількістю медалей і 3 – за кількістю золотих.

Цитата

"Це надзвичайно високий результат! Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами – переможцями, призерами та учасниками Європейських університетських ігор. Щиро вітаю наших студентів, студенток, тренерів, ректорів і всіх причетних із успішним виступом на європейських змаганнях. Дякую всім, хто забезпечував підготовку та участь у Європейських університетських іграх. Упевнений, що ми гідно представимо наші університети та Україну на наступних міжнародних студентських змаганнях", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо 

Завершився чемпіонат світу з футзалу серед студентських команд у Португалії. Срібним призером світової першості стала збірна України.

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