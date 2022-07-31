Украинская сборная на Европейских университетских играх завоевала 62 медали

Детали

Украину представили 230 студентов из 41 университета страны в 16 видах спорта.

По результатам соревнований украинская студенческая сборная завоевала 62 медали: 19 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых.

В целом наша страна заняла 2 место по общему количеству медалей и 3 – по количеству золотых.

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"Это чрезвычайно высокий результат! Студенчество Украины еще раз показывает, что является одним из лучших среди стран Европы. Украина гордится вами – победителями, призерами и участниками Европейских университетских игр. Искренне поздравляю наших студентов, студенток, тренеров, ректоров и всех причастных с успешным выступлением на европейских соревнованиях. Спасибо всем, кто обеспечивал подготовку и участие в Европейских университетских играх. Уверен, что мы достойно представим наши университеты и Украину на следующих международных студенческих соревнованиях", - отметил Шкарлет.

Напомним

Завершился чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд в Португалии. Серебряным призером мирового первенства стала сборная Украины.