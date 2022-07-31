Украинская сборная на Европейских университетских играх завоевала 62 медали
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. На Европейских университетских играх украинская студенческая команда получила 62 медали и заняла 2 место по количеству медалей, а также 3 – по количеству золотых медалей. Об этом написал министр образования и науки Сергей Шкарлет, поздравив победителей и призеров Европейских университетских игр, передает УНН.
Детали
Украину представили 230 студентов из 41 университета страны в 16 видах спорта.
По результатам соревнований украинская студенческая сборная завоевала 62 медали: 19 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых.
В целом наша страна заняла 2 место по общему количеству медалей и 3 – по количеству золотых.
Цитата
"Это чрезвычайно высокий результат! Студенчество Украины еще раз показывает, что является одним из лучших среди стран Европы. Украина гордится вами – победителями, призерами и участниками Европейских университетских игр. Искренне поздравляю наших студентов, студенток, тренеров, ректоров и всех причастных с успешным выступлением на европейских соревнованиях. Спасибо всем, кто обеспечивал подготовку и участие в Европейских университетских играх. Уверен, что мы достойно представим наши университеты и Украину на следующих международных студенческих соревнованиях", - отметил Шкарлет.
Напомним
Завершился чемпионат мира по футзалу среди студенческих команд в Португалии. Серебряным призером мирового первенства стала сборная Украины.