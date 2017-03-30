Українську яловичина планують експортувати до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Зараз активно вивчається можливість експорту української яловичини на ринок Китайської Народної Республіки. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
Україна продовжує працювати над розширенням ринків збуту для української сільськогосподарської продукції. Зараз активно вивчається можливість експорту української яловичини на ринок Китайської Народної Республіки. З цією метою наприкінці квітня в Україну планується місія компетентного органу Китаю, яка перевірятиме вітчизняну систему державного контролю безпечності харчових продуктів у частині виробництва яловичини.
Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа наголосив, що відкриття китайського ринку для української яловичини має важливе стратегічне значення для України. За його словами, розширення ринків збуту сприятиме нарощуванню українськими підприємствами обсягів виробництва яловичини.
Було зазначено, що представники китайської місії здійснять аудит системи проведення державного контролю безпечності харчових продуктів у частині виробництва яловичини – йдеться про роботу Держпродспоживслужби, її територіальних органів та лабораторної мережі.
Другий етап роботи місії – інспектування та сертифікація переробних підприємств на відповідність вимогам країни-імпортера – відбуватиметься за умови визнання місією українського державного контролю безпечності харчових продуктів.
Крім того, під час зустрічі з представниками посольства піднімалося питання узгодження двосторонніх протоколів щодо таких продуктів як шрот соняшниковий та жом сухий буряковий, а також розширення доступу на китайський ринок для інших видів товарів.
Як повідомляв УНН, Мінекономрозвитку презентувало Дорожню карту стратегічного розвитку торгівлі.