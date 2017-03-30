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Украинскую говядину планируют експортировать в Китай

Украинскую говядину планируют експортировать в Китай

Киев  •  УНН

 • 17586 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сейчас активно изучается возможность экспорта украинской говядины на рынок Китайской народной республики. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Украина продолжает работать над расширением рынков сбыта для украинской сельскохозяйственной продукции. Сейчас активно изучается возможность экспорта украинской говядины на рынок КНР. С этой целью в конце апреля в Украине планируется миссия компетентного органа Китая, для проверки отечественной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины.

Председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа отметил, что открытие китайского рынка для украинской говядины имеет важное стратегическое значение для Украины. По его словам, расширение рынков сбыта будет способствовать наращиванию украинскими предприятиями объемов производства говядины.

Было отмечено, что представители китайской миссии проведут аудит системы проведения государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины - речь идет о работе Госпродпотребслужбы, ее территориальных органов и лабораторной сети.

Второй этап работы миссии - инспектирование и сертификация перерабатывающих предприятий на соответствие требованиям страны-импортера - будет происходить при условии признания миссией украинского государственного контроля безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, во время встречи с представителями посольства поднимался вопрос согласования двусторонних протоколов о таких продуктах как шрот подсолнечный и жом сухой свекловичный, а также расширение доступа на китайский рынок для других видов товаров.

Как сообщал УНН, Минэкономразвития представило Дорожную карту стратегического развития торговли.

 

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