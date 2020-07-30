Українська тенісистка завоювала другий трофей на турнірі у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Українська тенісистка Анастасія Шошина святкувала виграш на турнірі у Польщі, повідомляє УНН із посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Українська тенісистка, посіяна під другим номером, у вирішальному матчі змагань в рамках "LOTOS PZT Polish Tour" обіграла лідера посіву - Катаржину Пітер - 6:0, 4:6, 6:3.
Також зазначається, що до фіналу турніру Шошина не програла жодного сету.
Як повідомлялося в УНН, у червні 22-річна харків'янка стала чемпіонкою в Гданську і дійшла до фіналу в Щецині, а в цьому місяці провела два півфінали і виграла парний титул у національному чемпіонаті.