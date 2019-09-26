Українська тенісистка Завацька вперше в кар'єрі вийшла у півфінал турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Перемога над росіянкою вперше вивела українську тенісистку Катаріну Завацьку у півфінал турніру категорії WTA, повідомляє УНН.
На змаганнях у Ташкенті Завацька вщент розбила росіянку Анну Калинську – 6:0, 6:2 і дісталася свого дебютного півфіналу.
Відзначимо, що у півфіналі Завацька побореться із румункою Сораною Кирстею (8 сіяна), яка в трьох сетах перемогла Данку Ковінчіч із Чорногорії.
Нагадаємо, що цьогоріч Завацька вперше зуміла подолати перше коло "US Open".