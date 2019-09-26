Украинская теннисистка Завацкая впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Победа над россиянкой впервые вывела украинскую теннисистку Катарину Завацкую в полуфинал турнира категории WTA, сообщает УНН.
На соревнованиях в Ташкенте Завацкая наголову разбила россиянку Анну Калинскую - 6:0, 6:2 и добралась до своего дебютного полуфинала.
Отметим, что в полуфинале Завацкая поборется с румынкой Сораной Кырстей (8 сеяная), которая в трех сетах победила Данко Ковинчич из Черногории.
Напомним, что в этом году Завацкая впервые сумела преодолеть первый круг "US Open".