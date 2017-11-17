Українська тенісистка Янчук пробилася до чвертьфіналу турніру в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Українська тенісистка Ольга Янчук вийшла у чвертьфінал турніру ITF з призовим фондом 25 тис. дол., що відбувається в Заваді (Польща), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого раунду киянка, посіяна під 6 номером, здолала Джесіку Малечкову з Чехії — 5:7, 6:3, 6:2.
Зазначимо, що за вихід до півфіналу Янчук посперечається з представницею Італії Деборою К’єзою.
Як повідомлялося раніше, наша співвітчизниця на початку місяця доходила до півфіналу змагань у Нанті.