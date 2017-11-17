Українська тенісистка Янчук пробилася до чвертьфіналу турніру в Польщі

У матчі другого раунду киянка, посіяна під 6 номером, здолала Джесіку Малечкову з Чехії — 5:7, 6:3, 6:2.

Зазначимо, що за вихід до півфіналу Янчук посперечається з представницею Італії Деборою К’єзою.

Як повідомлялося раніше, наша співвітчизниця на початку місяця доходила до півфіналу змагань у Нанті.