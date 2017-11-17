Украинская теннисистка Янчук пробилась в четвертьфинал турнира в Польше

В матче второго раунда киевлянка, посеянная под 6 номером, одолела Джессику Малечкову из Чехии — 5: 7, 6: 3, 6: 2.

Отметим, что за выход в полуфинал Янчук поспорит с представительницей Италии Деборой Кьезой.

Как сообщалось ранее, наша соотечественница в начале месяца доходила до полуфинала соревнований в Нанте.