Украинская теннисистка Янчук пробилась в четвертьфинал турнира в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ольга Янчук вышла в четвертьфинал турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долл., который проходит в Заваде (Польша), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго раунда киевлянка, посеянная под 6 номером, одолела Джессику Малечкову из Чехии — 5: 7, 6: 3, 6: 2.
Отметим, что за выход в полуфинал Янчук поспорит с представительницей Италии Деборой Кьезой.
Как сообщалось ранее, наша соотечественница в начале месяца доходила до полуфинала соревнований в Нанте.