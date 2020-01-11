Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала перше коло кваліфікації турніру WTA "International", передає УНН з посиланням на WTA.
У матчі першого кола уродженка Миколаєва, яка отримала 5 номер посіву, розгромила володарку "вайлд кард" з Австралії Джессіку Фаулер – 6:0, 6:2.
У боротьбі за позицію в основній сітці турніру українка посперечається з італійкою Камілою Джорджі (10).
Зауважимо, призовий фонд змагань становить 251 тис. дол.