Украинская теннисистка вышла в финал квалификации турнира WTA в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела первый круг квалификации турнира WTA "International", передает УНН со ссылкой на WTA.
В матче первого круга уроженка Николаева, которая получила 5 номер посева, разгромила обладательницу "вайлд кард" из Австралии Джессику Фаулер - 6:0, 6:2.
В борьбе за позицию в основной сетке турнира украинка поспорит с итальянкой Камиллой Джорджи (10).
Заметим, призовой фонд соревнований составляет 251 тыс. долл.