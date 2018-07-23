Українська тенісистка виграла стартовий матч парного розряду змагань у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Уродженка Миколаєва Катерина Козлова успішно провела першу гру парного розряду турніру категорії WTA International у Москві, передає УНН.
Козлова у парі із росіянкою Наталією Віхлянцевою обіграли словацько-російську пару Вікторія Кузьмова/Анна Калінская з рахунком 6:3, 7:5.
Поєдинок продовжувався 1 годину та 17 хвилин. Пара за участі Козлової перевершила опоненток за відсотком перших подач – 77 проти 58 і реалізували 6 з 10 брейкпойнтів, 3/12 у словацько-російського дуету.
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Примітно, що це був перший поєдинок парного цьогорічного турніру в Москві.
Зазначимо, що призовий фонд змагань складає 750 тис. дол.
Додамо також, Козлова стартуватиме в одиночному розряді зустріччю із італійкою Мартіною Травісан (190 в світі).