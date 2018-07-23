Украинская теннисистка выиграла стартовый матч парного разряда соревнований в Москве

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38835 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102180 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124205 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131743 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169007 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153305 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141050 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181244 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украинская теннисистка выиграла стартовый матч парного разряда соревнований в Москве

Украинская теннисистка выиграла стартовый матч парного разряда соревнований в Москве

Киев  •  УНН

 • 10421 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Уроженка Николаева Екатерина Козлова успешно провела первую игру парного разряда турнира категории WTA International в Москве, передает УНН.

Козлова в паре с россиянкой Натальей Вихлянцевой обыграли словацко-российскую пару Виктория Кузьмова/Анна Калинская со счетом 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час и 17 минут. Пара с участием Козловой превзошла оппоненток по проценту первых подач - 77 против 58 и реализовали 6 из 10 брейкпойнтов, 3/12 в словацко-российского дуэта.

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Примечательно, что это был первый поединок парного нынешнего турнира в Москве.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 750 тыс. долл.

Добавим также, Козлова стартует в одиночном разряде встречей с итальянкой Мартиной Трависан (190 в мире).

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