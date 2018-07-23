Украинская теннисистка выиграла стартовый матч парного разряда соревнований в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Уроженка Николаева Екатерина Козлова успешно провела первую игру парного разряда турнира категории WTA International в Москве, передает УНН.
Козлова в паре с россиянкой Натальей Вихлянцевой обыграли словацко-российскую пару Виктория Кузьмова/Анна Калинская со счетом 6:3, 7:5.
Поединок продолжался 1 час и 17 минут. Пара с участием Козловой превзошла оппоненток по проценту первых подач - 77 против 58 и реализовали 6 из 10 брейкпойнтов, 3/12 в словацко-российского дуэта.
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Примечательно, что это был первый поединок парного нынешнего турнира в Москве.
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 750 тыс. долл.
Добавим также, Козлова стартует в одиночном разряде встречей с итальянкой Мартиной Трависан (190 в мире).