Українська тенісистка вдруге поспіль виграла міжнародний турнір

Деталі

У фіналі змагань категорії ITF у Загребі наша землячка перемогла росіянку Каміллу Рахімову — 6:1, 6:3.

Поєдинок тривав 71 хвилину. Калініна здійснила три брейки за поєдинок.

Зауважимо, що за останні три тижні Калініна провела 14 матчів, 13 перемог і одна поразка. На її рахунку — півфінал і два титули.

Варто нагадати

Калініна виграла свій другий турнір поспіль після тріумфу на змаганнях ITF в португальському Оейраші.