Українська тенісистка вдруге поспіль виграла міжнародний турнір
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Представниця українського тенісу Ангеліна Калініна виграла другий турнір поспіль, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
У фіналі змагань категорії ITF у Загребі наша землячка перемогла росіянку Каміллу Рахімову — 6:1, 6:3.
Поєдинок тривав 71 хвилину. Калініна здійснила три брейки за поєдинок.
Зауважимо, що за останні три тижні Калініна провела 14 матчів, 13 перемог і одна поразка. На її рахунку — півфінал і два титули.
Варто нагадати
Калініна виграла свій другий турнір поспіль після тріумфу на змаганнях ITF в португальському Оейраші.