Украинская теннисистка второй раз подряд выиграла международный турнир
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Представительница украинского тенниса Ангелина Калинина выиграла второй турнир подряд, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
В финале соревнований категории ITF в Загребе наша землячка победила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:3.
Поединок продолжался 71 минуту. Калинина осуществила три брейка за поединок.
Заметим, что за последние три недели Калинина провела 14 матчей, 13 побед и одно поражение. На ее счету — полуфинал и два титула.
Стоит напомнить
Калинина выиграла свой второй турнир подряд после триумфа на соревнованиях ITF в португальском Оэйраше.