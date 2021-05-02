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Украинская теннисистка второй раз подряд выиграла международный турнир

Украинская теннисистка второй раз подряд выиграла международный турнир

Киев  •  УНН

 • 15496 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Представительница украинского тенниса Ангелина Калинина выиграла второй турнир подряд, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

В финале соревнований категории ITF в Загребе наша землячка победила россиянку Камиллу Рахимову — 6:1, 6:3.

Поединок продолжался 71 минуту. Калинина осуществила три брейка за поединок.

Заметим, что за последние три недели Калинина провела 14 матчей, 13 побед и одно поражение. На ее счету — полуфинал и два титула.

Стоит напомнить

Калинина выиграла свой второй турнир подряд после триумфа на соревнованиях ITF в португальском Оэйраше.

Украинские Национальные Новости

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