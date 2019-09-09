Українська тенісистка тріумфувала на турнірі ITF в Загребі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. 20-річна українська тенісистка Марина Чернишова завоювала титул на турнірі ITF з призовим фондом 60 тис. дол. "Zagreb Ladies Open". Про це інформує Тенісний портал України, передає УНН.
У фіналі українка впевнено обіграла угорську тенісистку Реку-Луцу Яні — 6:1, 6:4.
Примітно, що в останньому геймі, коли харків’янка подавала на матч, при рахунку рівно суддя зупинив зустріч через дощ. Чернишовій знадобилося всього два розіграші, щоб завершити матч на свою користь, коли гра була поновлена.
Зауважимо, що на турнірі в Загребі в семи матчах (включаючи кваліфікацію) Чернишова не програла жодного сету, обіграла чотирьох тенісисток з топ-250 — одна з них раніше займала 60 позицію в світовій класифікації.
Відзначимо, що це перший титул Марини на турнірі з призовим фондом 60 тис. дол. Раніше українка виграла 8 одиночних титулів на 15-тисячниках (два з них в цьому сезоні), а також доходила до півфіналу на 25-тисячнику.
Крім того додамо, успіх в Загребі дозволить Чернишовій піднятися на більш, ніж 100 позицій і вперше в кар’єрі зайняти в рейтингу 280-е місце.