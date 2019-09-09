Украинская теннисистка победила на турнире ITF в Загребе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. 20-летняя украинская теннисистка Марина Чернышева завоевала титул на турнире ITF с призовым фондом 60 тыс. долл. "Zagreb Ladies Open". Об этом сообщает Теннисный портал Украины, передает УНН.
В финале украинка уверенно обыграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яне — 6:1, 6:4.
Примечательно, что в последнем гейме, когда харьковчанка подавала на матч, при счете ровно судья остановил встречу из-за дождя. Чернышевой понадобилось всего два розыгрыша, чтобы завершить матч в свою пользу, когда игра была возобновлена.
Заметим, что на турнире в Загребе в семи матчах (включая квалификацию) Чернышева не проиграла ни одного сета, обыграла четырех теннисисток из топ-250 — одна из них ранее занимала 60 позицию в мировой классификации.
Отметим, что это первый титул Марины на турнире с призовым фондом 60 тыс. долл. Ранее украинка выиграла 8 одиночных титулов на 15-тысячниках (два из них в этом сезоне), а также доходила до полуфинала на 25-тысячнике.
Кроме того добавим, успех в Загребе позволит Чернышевой подняться на более чем 100 позиций и впервые в карьере занять в рейтинге двести восьмидесятых место.