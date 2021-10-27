Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу тенісних змагань WTA у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-250 “Transylvania Open”, який проходить у Клуж-Напока (Румунія), повідомляє УНН з посиланням на “Тенісний портал України”.
Деталі
Калініна продовжила впевнено перемагати на турнірі WTA 250 у Румунії. Другою жертвою нашої співвітчизниці, яка посіяна під восьмим номером, на змаганнях стала німкеня Анна-Лєна Фрідсам — 6:2, 6:2. Задля перемоги вона витратила 71 хвилину.
Примітно, що українка реалізувала перевагу з першого ж матчболу.
У наступному раунді вона зіграє із переможницею битви Ван Ейтванк — Контавейт (2 сіяна, 14 ракетка світу).
Довідка
Для Калініної це другий чвертьфінал турніру WTA. У липні киянка дійшла до фіналу на турнірі у Будапешті.