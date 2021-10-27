Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу тенісних змагань WTA у Румунії

Деталі

Калініна продовжила впевнено перемагати на турнірі WTA 250 у Румунії. Другою жертвою нашої співвітчизниці, яка посіяна під восьмим номером, на змаганнях стала німкеня Анна-Лєна Фрідсам — 6:2, 6:2. Задля перемоги вона витратила 71 хвилину.

Примітно, що українка реалізувала перевагу з першого ж матчболу.

У наступному раунді вона зіграє із переможницею битви Ван Ейтванк — Контавейт (2 сіяна, 14 ракетка світу).

Довідка

Для Калініної це другий чвертьфінал турніру WTA. У липні киянка дійшла до фіналу на турнірі у Будапешті.