Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал теннисных соревнований WTA в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира WTA-250 “Transylvania Open”, который проходит в Клуж-Напока (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на “Теннисный портал Украины”.
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Калинина продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Румынии. Второй жертвой нашей соотечественницы, посеянной под восьмым номером, на соревнованиях стала немка Анна-Лена Фридсам - 6:2, 6:2. Для победы она потратила 71 минуту.
Примечательно, что украинка реализовала преимущество по первому же матчболу.
В следующем раунде она сыграет с победительницей битвы Ван Эйтванк - Контавейт (2 сеяна, 14 ракетка мира).
Справка
Для Калининой это второй четвертьфинал турнира WTA. В июле киевлянка дошла до финала на турнире в Будапеште.