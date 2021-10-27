Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал теннисных соревнований WTA в Румынии

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Калинина продолжила побеждать на турнире WTA 250 в Румынии. Второй жертвой нашей соотечественницы, посеянной под восьмым номером, на соревнованиях стала немка Анна-Лена Фридсам - 6:2, 6:2. Для победы она потратила 71 минуту.

Примечательно, что украинка реализовала преимущество по первому же матчболу.

В следующем раунде она сыграет с победительницей битвы Ван Эйтванк - Контавейт (2 сеяна, 14 ракетка мира).

Справка

Для Калининой это второй четвертьфинал турнира WTA. В июле киевлянка дошла до финала на турнире в Будапеште.