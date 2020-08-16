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Українська тенісистка прийняла польське громадянство

Українська тенісистка прийняла польське громадянство

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уродженка України Анастасія Шошина, яка займає в рейтингу WTA 433-е місце, отримала польське громадянство, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.

Кількома місяцями раніше Шошина в інтерв’ю “TenisKlub” розповіла, що подала документи на зміну громадянства ще в травні минулого року. У червні місяці вона отримала польський паспорт.

Відзначимо, що Шошина майже десять років проживає і тренується в Польщі. Цього літа тенісистка бере участь у польській серії турнірів, в рамках якої виграла два турніри в одиночному розряді і три в парному.

За час виступів під українським прапором 22-річна харків’янка оформила 5 одиночних титулів ITF і 10 титулів в парному розряді.

Додамо, що у минулому році тенісистка піднімалася на 381-у позицію в світовому рейтингу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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