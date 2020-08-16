Украинская теннисистка приняла польское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Уроженка Украины Анастасия Шошина, которая занимает в рейтинге WTA 433-е место, получила польское гражданство, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Несколькими месяцами ранее Шошина в интервью “TenisKlub” рассказала, что подала документы на смену гражданства еще в мае прошлого года. В июне она получила польский паспорт.
Отметим, что Шошина почти десять лет проживает и тренируется в Польше. Этим летом теннисистка участвует в польской серии турниров, в рамках которой выиграла два турнира в одиночном разряде и три в парном.
За время выступлений под украинским флагом 22-летняя харьковчанка оформила 5 одиночных титулов ITF и 10 титулов в парном разряде.
Добавим, что в прошлом году теннисистка поднималась на триста восемьдесят первой позиции в мировом рейтинге.