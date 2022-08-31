Українська тенісистка перемогла на турнірі серії Grand Slam

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У першому колі US Open Дар'я Снігур у напруженому трьохсетовому поєдинку здолала титуловану румунку Сімону Халеп — 6:2, 0:6, 6:4.

20-річна киянка Дар'я Снігур наразі займає 124 місце у рейтингу WTA і вперше в кар'єрі подолала кваліфікацію турніру серії Grand Slam. Її суперниця, колишня перша ракетка світу, а зараз сьома у списку найсильніших тенісисток планети, чемпіонка Ролан Гарросу-2018 та Вімблдону-2019.

Українка присвятила цю перемогу своїй родині та Батьківщині.

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