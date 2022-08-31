Украинская теннисистка победила на турнире серии Grand Slam

Детали

В первом круге US Open Дарья Снигур в напряженном трехсетовом поединке одолела титулованную румынку Симону Халеп — 6:2, 0:6, 6:4.

20-летняя киевлянка Дарья Снигур занимает 124 место в рейтинге WTA и впервые в карьере преодолела квалификацию турнира серии Grand Slam. Ее соперница, бывшая первая ракетка мира, а сейчас седьмая в списке сильнейших теннисисток планеты, чемпионка Ролана Гарроса-2018 и Уимблдона-2019.

Украинка посвятила эту победу своей семье и Родине.

Напомним

Украинские военнослужащие и ветераны получили 33 золотых медали на соревнованиях в США.