Украинская теннисистка победила на турнире серии Grand Slam
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сенсационная победа украинской теннисистки на турнире серии Grand Slam! Дарья Снегирь в напряженном трехсетовом поединке одолела титулованную румынку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
В первом круге US Open Дарья Снигур в напряженном трехсетовом поединке одолела титулованную румынку Симону Халеп — 6:2, 0:6, 6:4.
20-летняя киевлянка Дарья Снигур занимает 124 место в рейтинге WTA и впервые в карьере преодолела квалификацию турнира серии Grand Slam. Ее соперница, бывшая первая ракетка мира, а сейчас седьмая в списке сильнейших теннисисток планеты, чемпионка Ролана Гарроса-2018 и Уимблдона-2019.
Украинка посвятила эту победу своей семье и Родине.
Напомним
Украинские военнослужащие и ветераны получили 33 золотых медали на соревнованиях в США.