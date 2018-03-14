Українська сторона ТКГ закликала ОРДО повернути понад 30 тисяч вагонів “Укрзалізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська сторона у тристоронній контактній групі у Мінську закликала ОРДО повернути понад 30 тисяч вантажних та пасажирських вагонів і більш як 300 локомотивів “Укрзалізниці”, незаконно захоплених ОРДО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає УНН.
“Українська сторона також в чергове озвучила вимогу невідкладно повернути рухомий склад „Укрзалізниці“ — йдеться про понад 30 тисяч вантажних та пасажирських вагонів і більш як 300 локомотивів”, — сказано в повідомленні.
Крім того, за словами Оліфер, Україна в чергове закликала РФ виконати свої обіцянки та вплинути на ОРЛО з метою відкриття КПВВ “Золоте”.
Як повідомляв УНН, контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування планують облаштувати протягом 3-4 місяців цього року.