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Украинская сторона ТКГ призвала ОРДО вернуть более 30 тыс. вагонов "Укрзализныци"

Украинская сторона ТКГ призвала ОРДО вернуть более 30 тыс. вагонов "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 11839 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске призвала ОРДО вернуть более 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов "Укрзализныци", незаконно захваченных ОРДО. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.

"Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав" Укрзализныци "- речь идет о более 30 000 грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Олифер, Украина в очередной раз призвала РФ выполнить свои обещания и повлиять на ОРЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".

Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения планируют обустроить в течение 3-4 месяцев этого года.

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