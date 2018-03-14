Украинская сторона ТКГ призвала ОРДО вернуть более 30 тыс. вагонов "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская сторона в трехстороннем контактной группе в Минске призвала ОРДО вернуть более 30 тыс. грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов "Укрзализныци", незаконно захваченных ОРДО. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает УНН.
"Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав" Укрзализныци "- речь идет о более 30 000 грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов", - говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Олифер, Украина в очередной раз призвала РФ выполнить свои обещания и повлиять на ОРЛО с целью открытия КПВВ "Золотое".
Как сообщал УНН, контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения планируют обустроить в течение 3-4 месяцев этого года.