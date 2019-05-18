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Українська сторона СЦКК: збройні формування РФ обстріляли житлові будинки Золотого

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування. Так, 17 травня здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-1 Попаснянського району Луганської області, передає УНН із посиланням на пре-службу Міноборони.

"17 травня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Золоте-1 Попаснянського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

За даними СЦКК, встановлено, що близько сьомої ранку збройними формуваннями РФ з напрямку Первомайськ здійснено обстріл населеного пункту Золоте-1 із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.

Під час проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що по вулиці Лесі Українки від попадання в будинок та розриву артилерійського снаряду калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор та кухня, вікна у спальні. Власник будинку повідомив, що під час обстрілу він вийшов на вулицю, і це його врятувало від загибелі.

"Водночас, під час обстрілу зазнали пошкоджень і сусідні будинки, де було зафіксовано вибите скло у вікнах житлових та господарчих будівлях, ще в одному помешканні по вулиці Чайковського пошкоджено вікна у теплиці та бесідці.

Прибувши на місце обстрілу по вулиці Молодіжна, представники УС СЦКК зафіксували шість свіжих вирв від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 60 метрів від автомобільного шляхопроводу, що з’єднує населені пункти Золоте і Гірське. Важливо зазначити, що неподалік розташована школа і коледж, що саме по цій дорозі щодня ходять дорослі і діти", - повідомили у прес-службі.

На місці обстрілу за третьою адресою зафіксовано шість вирв від попадання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4, повідомили в СЦКК.

Внаслідок обстрілу постраждалих осіб немає.

Нагадаємо, 18 травня від початку доби бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

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