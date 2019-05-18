Бойовики сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, троє військових поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, усі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм – поблизу населеного пункту Новотошківське;
п'ять разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Кримське;
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Південне.
"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, відзначили у прес-центрі.
Нагадаємо, 17 травня бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм.