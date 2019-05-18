Боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. С начала суток боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, передает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Здесь враг открывал огонь по позициям Объединенных сил:
из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм - вблизи населенного пункта Новотошковское;
пять раз из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Крымское;
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Южное.
"В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отметили в пресс-центре.
Напомним, 17 мая боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм.