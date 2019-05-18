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Украинская сторона СЦКК: вооруженные формирования РФ обстреляли жилые дома Золотого

Украинская сторона СЦКК: вооруженные формирования РФ обстреляли жилые дома Золотого

Киев  •  УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Так, 17 мая совершено фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Золотое-1 Попаснянского района Луганской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службе Минобороны.

"17 мая мобильной группой украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществлено фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта Золотое-1 Попаснянского района Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ по направлению Первомайска осуществлено обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм.

При проведении обследования мобильной группой УС СЦКК зафиксировано по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне. Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.

"Вместе с тем, во время обстрела были повреждены и соседние дома, где было зафиксировано выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных постройках, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

Прибыв на место обстрела по улице Молодежная, представители УС СЦКК зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 60 метров от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горный. Важно отметить, что неподалеку расположена школа и колледж, что именно по этой дороге ежедневно ходят взрослые и дети", - сообщили в пресс-службе.

На месте обстрела по третьему адресу зафиксировано шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4, сообщили в СЦКК.

В результате обстрела пострадавших нет.

Напомним, 18 мая от начала суток боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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