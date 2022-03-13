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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3261 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних дій з відбиття окупантів біля Києва - МВС

Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних дій з відбиття окупантів біля Києва - МВС

Київ • УНН

 • 241951 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних наступальних дій з відбиття російського окупаційного угрупування, яке знаходиться поблизу Києва. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.

Цитата

«На сьогоднішній день командуванням військової оборони Києва робиться все для посилення інженерного забезпечення столиці до оборони, підтягуються резерви, накопичуються додаткові сили та засоби з метою відбиття можливих атак. Доба пройшла відносно спокійно, ситуація навколо столиці не змінилась жодним чином. Українська сторона продовжує робити все для того, щоб перейти у подальшому до активних наступальних дій з відбиття того угрупування, яке знаходиться поблизу Києва», - зазначив Єнін.

З його слів, на сьогодні найбільш «гарячими точками» окрім Києва і Маріуполя є Запорізький, Криворіжський і Миколаївський напрямки.

Раніше

Як писав УНН, територіальна оборона Києва раніше повідомила, що знищила колону ворожої техніки.

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