Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних дій з відбиття окупантів біля Києва - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська сторона працює над тим, щоб перейти до активних наступальних дій з відбиття російського окупаційного угрупування, яке знаходиться поблизу Києва. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.
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«На сьогоднішній день командуванням військової оборони Києва робиться все для посилення інженерного забезпечення столиці до оборони, підтягуються резерви, накопичуються додаткові сили та засоби з метою відбиття можливих атак. Доба пройшла відносно спокійно, ситуація навколо столиці не змінилась жодним чином. Українська сторона продовжує робити все для того, щоб перейти у подальшому до активних наступальних дій з відбиття того угрупування, яке знаходиться поблизу Києва», - зазначив Єнін.
З його слів, на сьогодні найбільш «гарячими точками» окрім Києва і Маріуполя є Запорізький, Криворіжський і Миколаївський напрямки.
Раніше
Як писав УНН, територіальна оборона Києва раніше повідомила, що знищила колону ворожої техніки.