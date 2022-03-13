Украинская сторона работает над тем, чтобы перейти к активным действиям по отражению оккупантов возле Киева - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украинская сторона работает над тем, чтобы перейти к активным наступательным действиям по отражению российской оккупационной группировки, которая находится вблизи Киева. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет УНН.
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"На сегодняшний день командованием военной обороны Киева делается все для усиления инженерного обеспечения столицы по обороне, подтягиваются резервы, накапливаются дополнительные силы и средства с целью отражения возможных атак. Сутки прошли относительно спокойно, ситуация вокруг столицы не изменилась никоим образом. Украинская сторона продолжает делать все для того, чтобы перейти в дальнейшем к активным наступательным действиям по отражению той группировки, которая находится вблизи Киева", - отметил Енин.
С его слов, на сегодня наиболее "горячими точками" помимо Киева и Мариуполя являются Запорожское, Криворожское и Николаевское направления.
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Как писал УНН, территориальная оборона Киева ранее сообщила, что уничтожила колонну вражеской техники.