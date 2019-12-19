Українська сторона повідомила, чому не вдалося домовитись про обмін у Мінську

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напередодні у Мінську було погоджено величезну кількість деталей, але в останній момент "всі домовленості були зруйновані представниками Луганська". Про це заявила член української делегації, представник України в гуманітарній підгрупі у тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі Валерія Лутковська у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.