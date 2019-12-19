Українська сторона повідомила, чому не вдалося домовитись про обмін у Мінську

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Напередодні у Мінську було погоджено величезну кількість деталей, але в останній момент "всі домовленості були зруйновані представниками Луганська". Про це заявила член української делегації, представник України в гуманітарній підгрупі у тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі Валерія Лутковська у четвер на брифінгу щодо результатів зустрічі у Мінську, передає кореспондент УНН.

"Що стосується списків, звичайно, вони є, ми звичайно працюємо із конкретними списками. Єдине що, я не буду свідомо говорити навіть цифри, враховуючи те, що вони змінюються постійно. Ми постійно працюємо над тим, щоб підтвердити якомога більше людей, тому що це формула обміну "всіх підтверджених на всіх підтверджених". Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб отримати якомога більше підтверджених громадян України, які незаконно утримуються на території Донбасу", - сказала Лутковська.

На питання про те, чи відбудеться все ж обмін цього року, вона зауважила, що "на жаль це якраз і є предметом наших переговорів".

"Ми вчора погодили величезну кількість деталей, технічних нюансів, деяких дуже болючих для всіх сторін питань, але практично в останній момент всі домовленості були зруйновані представниками Луганська. Тому мені зараз важко вам щось сказати чітко, що буде до кінця року", - повідомила вона.

Як повідомлялося раніше в УНН, напередодні глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що на засіданні підгруп тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що проходило у середу, 18 грудня, у Мінську, не вдалося досягти бажаного прогресу, зокрема, обміну утримуваних осіб.

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