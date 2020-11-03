Українська сторона поінформувала ОБСЄ про порушення режиму тиші

“Сьогодні, вдень противник, з автоматичного гранатомета, обстріляв позиції одного з наших з’єднань в районі Новолуганського, внаслідок чого один військовослужбовець ЗС України отримав уламкові поранення. Військовослужбовцю надано кваліфіковану медичну допомогу, його стан задовільний. Одразу після події, за допомогою коордінаційного механізму, був встановлений режим тиші. У зв’язку із порушенням противником режиму припинення вогню, українські представники в СЦКК, направили письмову ноту до СММ ОБСЄ, ця подія також буде обговорена під час наступного засідання ТКГ”, — повідомили в пресслужбі.

Українська делегація повідомила, що ще раз запропонувала російській стороні “усвідомити, до яких наслідків може призвести зрив домовленностей, досягнутих на вищому рівні у Нормандському форматі”.

“Нагадуємо бажаючим постріляти, що сьогодні Україна святкує День ракетних військ та артилерії ЗСУ”, — наголосили в українській делегації.

Нагадаємо, упродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.