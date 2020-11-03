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Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о нарушении режима тишины

Украинская сторона проинформировала ОБСЕ о нарушении режима тишины

Киев  •  УНН

 • 11310 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В связи с нарушением противником режима прекращения огня 3 ноября, украинские представители в СЦКК, направили письменную ноту в СММ ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, передает УНН.

"Сегодня, днем противник, с автоматического гранатомета, обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. Сразу после происшествия, с помощью координацийного механизма, был установлен режим тишины. В связи с нарушением противником режима прекращения огня, украинские представители в СЦКК, направили письменную ноту в СММ ОБСЕ, это событие также будет обсуждено во время следующего заседания ТКГ", - сообщили в пресс-службе.

Украинская делегация сообщила, что еще раз предложила российской стороне "осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате".

"Напоминаем желающим пострелять, что сегодня Украина празднует День ракетных войск и артиллерии ВСУ", - отметили в украинской делегации.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

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