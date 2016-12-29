Українська сторона передала проросійським бойовикам 15 людей – Ю.Тандіт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українська сторона передала представникам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей 15 осіб, повідомив у ексклюзивному коментарі УНН радник голови СБУ Юрій Тандіт.
"Тільки що відбулася",- сказав Ю.Тандіт, відповідаючи на питання чи відбулася передача 15 осіб українською стороною бойовикам.
Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, українська сторона у четвер передала представникам з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей 15 осіб.