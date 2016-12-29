Украинская сторона передала пророссийским боевикам 15 человек - Ю.Тандит
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская сторона передала представителям с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 15 человек, сообщил в эксклюзивном комментарии УНН советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Только что состоялась", - сказал Ю.Тандит, отвечая на вопрос состоялась ли передача 15 человек украинской стороной боевикам.
Напомним, по данным российских СМИ, украинская сторона в четверг передала представителям с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей 15 человек.